Россияне ударили по АЗС возле дома в Харькове, возник пожар

Россияне в субботу вечером, 29 августа, в очередной раз атаковали Харьков дроном. Беспилотник попал по АЗС, в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Глава ОВА Олег Синегубов в своем Telegram уточнил, что в результате удара 69-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь.

"По уточненной информации Ситуационного центра, попадание произошло по АЗС возле жилого многоквартирного дома. На месте пожар, информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.

Однако позже Терехов уточнил, что попадание произошло по автозаправочной станции.

Приблизительно в 20:03 мэр города проинформировал, что россияне атаковали дроном многоквартирный дом в Шевченковском районе города, что вызвало пожар.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков. В частности, вчера 28 августа россияне ударили по автозаправке в Слободском районе города, из-за чего тоже возник пожар и были пострадавшие.

Кроме того, утром того дня город тоже оказался под атакой реактивных дронов. Игорь Терехов писал, что россияне ударили по торговому центру в Киевском районе.

Также мы писали, что 27 августа россияне ударили по торговому центру "Эпицентр". В результате атаки были частичные разрушения конструкций и пожар.