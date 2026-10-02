ua en ru
Пт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині

11:40 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росіяни вдарили по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині Фото: росіяни вдарили по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині (facebook.com/bogdan.kukura)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські окупанти 2 жовтня двічі атакували дронами автозаправний комплекс "Укрнафти" у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури.

"Російські FPV-дрони двічі атакували один із наших автозаправних комплексів у Дніпропетровській області", - повідомив Кукура.

За його словами, об’єкт зазнав пошкоджень, але працівники та відвідувачі не постраждали.

Наразі оцінюються наслідки та визначається обсяг відновлювальних робіт. "Укрнафта" продовжує працювати.

Росіяни вдарили по АЗК &quot;Укрнафти&quot; на ДніпропетровщиніРосіяни вдарили по АЗК &quot;Укрнафти&quot; на ДніпропетровщиніРосіяни вдарили по АЗК &quot;Укрнафти&quot; на ДніпропетровщиніРосіяни вдарили по АЗК &quot;Укрнафти&quot; на Дніпропетровщині

Фото: наслідки удару по АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині (facebook.com/bogdan.kukura)

Удари по АЗС "Укрнафти"

Нагадаємо, Росія останнім часом активізувала атаки на автозаправні станції в Україні. Зокрема, під ударами опинилися АЗС мережі "Укрнафта" у Києві.

Так, вранці 23 вересня росіяни атакували дронами дві АЗС "Укрнафти" у різних районах Києва.

У Голосіївському районі дрон влучив безпосередньо в заправку, а в Дарницькому - спалахнув дах іншої АЗС, одна людина постраждала.

15 вересня ворог також поцілив по двох АЗС "Укрнафти" в Києві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Дніпропетровська область Укрнафта Війна в Україні Атака дронів
Новини
Росія готує масований удар по енергетиці України, під загрозою й АЕС, - NYT
Росія готує масований удар по енергетиці України, під загрозою й АЕС, - NYT
Аналітика
Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити