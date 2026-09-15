АЗК "Укрнафти" у Києві знову під ударом: який вигляд мають заправки після "прильотів"

Мережа "Укрнафта" у Києві знову зазнала російської атаки. За словами голови правління компанії Богдана Кукури, це вже такий п'ятий удар за короткий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукура у мережі Facebook.

П'ятий удар по мережі

У Києві відбулася нова атака на автозаправні комплекси "Укрнафта". За словами голови правління компанії Богдана Кукури, за короткий період це вже п'ятий такий удар по мережі.

На цей раз під атакою опинилися АЗК, розташовані на лівому та правому берегах столиці. На момент удару станції було закрито через повітряну тривогу, тому співробітників заздалегідь вивели в укриття. Відвідувачів на території заправок також не було.

Фото: голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура у мережі Facebook

Станції закривають під час тривог

У компанії наголосили, що припиняють роботу АЗК при повітряній тривозі, щоб знизити можливі ризики для персоналу та клієнтів. Остання атака, за словами Кукури, знову показала необхідність дотримуватися такого порядку.

Голова правління "Укрнафта" зазначив, що йдеться про громадянську інфраструктуру, якою щодня користуються тисячі людей.

Наслідки ще оцінюють

Наразі фахівці компанії встановлюють наслідки нового удару. Після завершення оцінки в "Укрнафті" визначать, які відновлювальні роботи будуть потрібні на пошкоджених об'єктах.

"Безпека людей залишається для нас пріоритетом", - наголосив Кукура.

Журналісти РБК-Україна побували на місці подій та показали, як виглядає одна з пошкоджених АЗС.