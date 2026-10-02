Россияне ударили по АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры.

Фото: последствия удара по АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине (facebook.com/bogdan.kukura)

В настоящее время оцениваются последствия и определяется объем восстановительных работ. "Укрнафта" продолжает работать.

По его словам, объект получил повреждения, но работники и посетители не пострадали.

"Российские FPV-дроны дважды атаковали один из наших автозаправочных комплексов в Днепропетровской области", - сообщил Кукура.

Удары по АЗС "Укрнафти"

Напомним, Россия в последнее время активизировала атаки на автозаправочные станции в Украине. В частности, под ударами оказались АЗС сети "Укрнафта" в Киеве.

Так, утром 23 сентября россияне атаковали дронами две АЗС "Укрнафты" в разных районах Киева.

В Голосеевском районе дрон попал непосредственно в заправку, а в Дарницком - загорелась крыша другой АЗС, один человек пострадал.

15 сентября враг также попал по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве.