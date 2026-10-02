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Россияне ударили по АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине

11:40 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили по АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине Фото: россияне ударили по АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине (facebook.com/bogdan.kukura)
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Российские оккупанты 2 октября дважды атаковали дронами автозаправочный комплекс "Укрнафты" в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры.

"Российские FPV-дроны дважды атаковали один из наших автозаправочных комплексов в Днепропетровской области", - сообщил Кукура.

По его словам, объект получил повреждения, но работники и посетители не пострадали.

В настоящее время оцениваются последствия и определяется объем восстановительных работ. "Укрнафта" продолжает работать.

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Фото: последствия удара по АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине (facebook.com/bogdan.kukura)

Удары по АЗС "Укрнафти"

Напомним, Россия в последнее время активизировала атаки на автозаправочные станции в Украине. В частности, под ударами оказались АЗС сети "Укрнафта" в Киеве.

Так, утром 23 сентября россияне атаковали дронами две АЗС "Укрнафты" в разных районах Киева.

В Голосеевском районе дрон попал непосредственно в заправку, а в Дарницком - загорелась крыша другой АЗС, один человек пострадал.

15 сентября враг также попал по двум АЗС "Укрнафты" в Киеве.

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