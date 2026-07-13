Росіяни вдарили по автопідприємству в Одесі, є постраждалі

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Сталося займання автобусів", - підтвердив Лисак.

За його словами, також пошкоджено 4 приватні будинки.

Згідно з останніми даними, через російські удари постраждало троє чоловіків - віком 58, 62 та 66 років.

Глава Одеської МВА додав, що їх шпиталізували в стані середньої тяжкості.

"На місці працюють усі відповідні служби", - наголосив Лисак.

Оновлено о 09:55: Кількість постраждалих зросла до 4 осіб.

У ДСНС уточнили, що на місці влучання загорілися 6 автобусів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 11 автобусів і 6 легкових автомобілів.

Окрім того, пошкоджена будівля місцевого санаторію.

"Серед постраждалих внаслідок ранкової атаки на місто - пʼятирічна дитина. З різаними ранами її госпіталізували та надають усю необхідну допомогу", - повідомив Лисак.

Нагадаємо, вночі 12 липня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. В Одеському районі зафіксовано влучання в житловий будинок і комерційний об'єкт. Як повідомив кореспондент РБК-Україна, йдеться про ЖК "Райдужний", яке територіально знаходиться в Одесі, проте вважається частиною Одеського району. Те саме стосується гіпермаркету - мовиться про гіпермаркет "Епіцентр". Через ворожу атаку спалахнула пожежа, проте вогонь вдалося оперативно приборкати.