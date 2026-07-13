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Россияне ударили по автопредприятию в Одессе, есть пострадавшие

09:16 13.07.2026 Пн
2 мин
В результате атаки врага загорелись автобусы
aimg Юлия Капитонова
Россияне ударили по автопредприятию в Одессе, есть пострадавшие Фото: Последствия атаки РФ в Одессу 13 июля (odesaMVA)
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13 июля российские захватчики атаковали территорию автотранспортного предприятия в Одессе. В результате удара пострадали по меньшей мере трое гражданских.

Об этом заявил глава Одесской МВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В результате вражеской атаки повреждена территория автотранспортного предприятия. Загорелись автобусы", - подтвердил Лысак.

По его словам, также повреждены 4 частных дома.

Согласно последним данным, из-за российских ударов пострадали трое мужчин - в возрасте 58, 62 и 66 лет.

Глава Одесской МВА добавил, что их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"На месте работают все соответствующие службы", - подчеркнул Лысак.

Обновлено в 09:55: Число пострадавших выросло до 4 человек.

В ГСЧС уточнили, что на месте попадания загорелись 6 автобусов. Взрывной волной и обломками повреждены еще 11 автобусов и 6 легковых автомобилей.

Кроме того, повреждено здание местного санатория.

"Среди пострадавших в результате утренней атаки на город - пятилетний ребенок. С резаными ранами его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Лысак.

Напомним, ночью 12 июля российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе зафиксировано попадание в жилой дом и коммерческий объект. Как сообщил корреспондент РБК-Украина, речь идет о ЖК "Радужном", которое территориально находится в Одессе, однако считается частью Одесского района. То же касается гипермаркета - речь идет о гипермаркете "Эпицентр". Из-за вражеской атаки вспыхнул пожар, однако огонь удалось оперативно потушить.

Ранее РБК-Украина сообщало, что утром 11 июля армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В результате воздушного нападения погибли двое гражданских.

Кроме того, стало известно о последствиях новой атаки России на Запорожье.

Также мы писали, что Харьков оказался под ударом российских беспилотников.

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