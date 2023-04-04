Росіяни вдарили авіацією по Чернігівській області, горить приватний будинок

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"Про потерпілих інформації поки не надходило", - пише оперативне командування.

Зазначається, що удар завдали два російських Су-35. За попередніми даними, винищувачі скинули на населений пункт дві бомби.

"Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в селі Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти сьогодні також обстріляли прикордоння Чернігівської області. Унаслідок обстрілу зафіксовано 22 "прильоти".

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