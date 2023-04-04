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Війська РФ обстріляли з мінометів Чернігівську область

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Чернігівська область, Вівторок 04 квітня 2023 17:03
Війська РФ обстріляли з мінометів Чернігівську область Фото: Війська РФ обстріляли з мініметів Чернігівську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 4 квітня, російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Чернігівської області. Унаслідок обстрілу зафіксовано 22 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 11:40 до 13:55 росіяни здійснили мінометний обстріл по населеному пункту Леонівка.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - повідомили військові.

Нагадаємо, в ніч на 4 квітня війська РФ обстріляли дві громади Сумської області, внаслідок чого отримали поранення троє людей.

Крім того, вчора російські військові обстріляли Білопільську громаду у Сумській області.

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