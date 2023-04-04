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Россияне ударили авиацией по Черниговской области, горит частный дом

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Вторник 04 апреля 2023 19:00
Россияне ударили авиацией по Черниговской области, горит частный дом Фото: россияне ударили авиацией по Черниговской области, горит частный дом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли авиаудара по селу Печенюги Черниговской области. В результате обстрела загорелся частный дом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

"Около 17:31 от диспетчера ГСЧС поступило сообщение, что в селе Печенюги горит частный дом и хозяйственные постройки", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что удар нанесли два российских Су-35. По предварительным данным, истребители сбросили на населенный пункт две бомбы.

"О потерпевших информацию пока не поступало", - пишет оперативное командование.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты сегодня также обстреляли приграничье Черниговской области. В результате обстрела зафиксировано 22 "прилета".

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