Росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську

Раніше росіяни скинули КАБи на багатоповерхівки міста - тоді внаслідок ударів була загибла й понад десяток поранених.
А на початку серпня росіяни двома авіабомбами вдарили по центру Краматорська, поранивши щонайменше 22 людей.
Російські війська у неділю, 20 вересня, завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника гуманітарної місії "Проліска" Євгена Капліна.
"Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання, - повідомив Каплін.
За його словами, на місці перебували евакуйовані та евакуаційники. Наслідки удару з'ясовуються.
Нагадаємо, Краматорськ перебуває під постійними російськими авіаударами.
Зокрема, вдень 13 вересня російська авіація завдала удару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби. Унаслідок атаки тоді постраждали шестеро людей.
Раніше росіяни скинули КАБи на багатоповерхівки міста - тоді внаслідок ударів була загибла й понад десяток поранених.
А на початку серпня росіяни двома авіабомбами вдарили по центру Краматорська, поранивши щонайменше 22 людей.