Росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську

Раніше росіяни скинули КАБи на багатоповерхівки міста - тоді внаслідок ударів була загибла й понад десяток поранених.

А на початку серпня росіяни двома авіабомбами вдарили по центру Краматорська, поранивши щонайменше 22 людей.