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Росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську

14:37 20.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську (Getty Images)

Російські війська у неділю, 20 вересня, завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника гуманітарної місії "Проліска" Євгена Капліна.

"Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання, - повідомив Каплін.

За його словами, на місці перебували евакуйовані та евакуаційники. Наслідки удару з'ясовуються.

Удари по Краматорську

Нагадаємо, Краматорськ перебуває під постійними російськими авіаударами.

Зокрема, вдень 13 вересня російська авіація завдала удару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби. Унаслідок атаки тоді постраждали шестеро людей.

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КраматорськДонецька областьВійна в Україні