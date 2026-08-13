У Краматорську жертва та 15 поранених: РФ вдарила вдарила КАБами по багатоповерхівці

Росіяни в четвер ввечері, 13 серпня, атакували КАБами Краматорськ громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову забудову та відомо про понад десяток постраждалих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Росія знову перетворила звичайний вечір у місті на смертельну небезпеку. Це не випадковість і не помилка - так ворог воює проти наших людей. Закликаю всіх жителів Донеччини: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", - написав він.

Наразі на місці подій працюють усі відповідні служби. Вони надають допомогу постраждалим та встановлюють остаточні наслідки обстрілів. Резюмуючи Філашкін закликав людей евакуюватися.

За словами Філашкіна, у Краматорську влучання зафіксовані у житловій забудові. Зокрема, пошкоджено багатоквартирний будинок.

"У проміжку між 20:30 та 20:56 росіяни 8 разів атакували Краматорськ і селище Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Що ще відомо

Нагадаємо, 4 серпня росіяни також завдали ударів КАБами по Краматорську. В результаті обстрілу було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також поранено понад 20 осіб.

Також ми писали, що з 6 серпня на території Краматорської громади Донецької області призупинили роботу одразу чотири відділення "Укрпошти".