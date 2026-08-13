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У Краматорську жертва та 15 поранених: РФ вдарила вдарила КАБами по багатоповерхівці

23:44 13.08.2026 Чт
1 хв
Що відомо про атаку РФ по Краматорську?
aimg Едуард Ткач
У Краматорську жертва та 15 поранених: РФ вдарила вдарила КАБами по багатоповерхівці Фото: пошкоджений будинок у Краматорську (t.me/VadymFilashkin)
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Росіяни в четвер ввечері, 13 серпня, атакували КАБами Краматорськ громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову забудову та відомо про понад десяток постраждалих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"У проміжку між 20:30 та 20:56 росіяни 8 разів атакували Краматорськ і селище Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіабомби", - йдеться у повідомленні.

За словами Філашкіна, у Краматорську влучання зафіксовані у житловій забудові. Зокрема, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Наразі на місці подій працюють усі відповідні служби. Вони надають допомогу постраждалим та встановлюють остаточні наслідки обстрілів. Резюмуючи Філашкін закликав людей евакуюватися.

"Росія знову перетворила звичайний вечір у місті на смертельну небезпеку. Це не випадковість і не помилка - так ворог воює проти наших людей. Закликаю всіх жителів Донеччини: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", - написав він.

Що ще відомо

Нагадаємо, 4 серпня росіяни також завдали ударів КАБами по Краматорську. В результаті обстрілу було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також поранено понад 20 осіб.

Також ми писали, що з 6 серпня на території Краматорської громади Донецької області призупинили роботу одразу чотири відділення "Укрпошти".

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