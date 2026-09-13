Чотири авіабомби РФ по Краматорську: людей діставали з-під завалів
Російська авіація вдень завдала удару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Донецькій області.
Що відомо про удар
Російські окупанти завдали авіаудару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби на житлову забудову. Унаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей.
Під завалами п'ятиповерхового будинку опинилися люди. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували двох жінок і передали їх медикам. Загалом рятувальники розібрали 1,7 тонни будівельних конструкцій, роботи вже завершено.
Фото: Наслідки атаки авіабомб РФ на Краматорськ (facebook.com/DSNSDon)
Через руйнування сходової клітки та деформацію вхідних дверей квартир частина людей опинилася заблокованою у своїх помешканнях. За допомогою автодрабини рятувальники допомогли вибратися 12 мешканцям.
Крім того, вогнеборці локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів, яка виникла у квартирах з 1-го по 5-й поверхи.
Нагадаємо, Краматорськ залишається під постійними російськими авіаударами. У серпні окупанти вже скидали КАБи на багатоповерхівки міста - тоді внаслідок ударів була загибла й понад десяток поранених.
А на початку серпня росіяни двома авіабомбами вдарили по центру Краматорська, поранивши щонайменше 22 людей.