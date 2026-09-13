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Чотири авіабомби РФ по Краматорську: людей діставали з-під завалів

22:00 13.09.2026 Нд
1 хв
Ворог скинув бомби на житлову забудову міста
aimg Валерія Абабіна
Чотири авіабомби РФ по Краматорську: людей діставали з-під завалів Фото: Росія атакувала Краматорськ авіабомбами (facebook.com/DSNSDon)
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Російська авіація вдень завдала удару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Донецькій області.

Що відомо про удар

Російські окупанти завдали авіаудару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби на житлову забудову. Унаслідок атаки поранень зазнали шестеро людей.

Фото: Наслідки атаки авіабомб РФ на Краматорськ (facebook.com/DSNSDon)

Під завалами п'ятиповерхового будинку опинилися люди. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували двох жінок і передали їх медикам. Загалом рятувальники розібрали 1,7 тонни будівельних конструкцій, роботи вже завершено.

Фото: Наслідки атаки авіабомб РФ на Краматорськ (facebook.com/DSNSDon)

Через руйнування сходової клітки та деформацію вхідних дверей квартир частина людей опинилася заблокованою у своїх помешканнях. За допомогою автодрабини рятувальники допомогли вибратися 12 мешканцям.

Крім того, вогнеборці локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів, яка виникла у квартирах з 1-го по 5-й поверхи.

Нагадаємо, Краматорськ залишається під постійними російськими авіаударами. У серпні окупанти вже скидали КАБи на багатоповерхівки міста - тоді внаслідок ударів була загибла й понад десяток поранених.

А на початку серпня росіяни двома авіабомбами вдарили по центру Краматорська, поранивши щонайменше 22 людей.

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