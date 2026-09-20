Россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске

Ранее россияне сбросили КАБы на многоэтажки города - тогда в результате ударов была погибла и более десятка раненых.
А в начале августа россияне двумя авиабомбами ударили по центру Краматорска, ранив по меньшей мере 22 человека.
Российские войска в воскресенье, 20 сентября, нанесли авиационный удар по эвакуационному пункту в Краматорске Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя гуманитарной миссии "Пролиска" Евгения Каплина.
"Российские террористы нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске. Произошло прямое попадание, - сообщил Каплин.
По его словам, на месте находились эвакуированные и эвакуационники. Последствия удара выясняются.
Напомним, Краматорск находится под постоянными российскими авиаударами.
В частности, днем 13 сентября российская авиация нанесла удар по Краматорску, сбросив четыре авиабомба. В результате атаки тогда пострадали шесть человек.
Ранее россияне сбросили КАБы на многоэтажки города - тогда в результате ударов была погибла и более десятка раненых.
А в начале августа россияне двумя авиабомбами ударили по центру Краматорска, ранив по меньшей мере 22 человека.