Ілюстративне фото: росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту у Краматорську (Getty Images)

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Російські війська у неділю, 20 вересня, завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника гуманітарної місії "Проліска" Євгена Капліна.