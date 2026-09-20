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Россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске

14:37 20.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске Иллюстративное фото: россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске (Getty Images)
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Российские войска в воскресенье, 20 сентября, нанесли авиационный удар по эвакуационному пункту в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя гуманитарной миссии "Пролиска" Евгения Каплина.

"Российские террористы нанесли удар авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске. Произошло прямое попадание, - сообщил Каплин.

По его словам, на месте находились эвакуированные и эвакуационники. Последствия удара выясняются.

Удары по Краматорску

Напомним, Краматорск находится под постоянными российскими авиаударами.

В частности, днем 13 сентября российская авиация нанесла удар по Краматорску, сбросив четыре авиабомба. В результате атаки тогда пострадали шесть человек.

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