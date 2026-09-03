Росіяни вдарили по 9-поверхівці в Києві: почалася пожежа

Увечері загорілася 9-поверхівка у Голосіївському районі Києва. Надзвичайна ситуація сталася из-за російського обстрілу столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram і Київської міської військової адміністрації у Telegram.
О 18.56 у Києві почалася повітряна тривога через атаку дронів.
За попередньою інформацією КМВА, у Голосіївському районі через обстріл пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.
Пізніше Кличко уточнив, що у цьому будинку виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи.
"Екстрені служби прямують на місце", - додав він.
Пізніше Кличко уточнив, що у багатоповерхівці є руйнування на 9 поверсі.
"З будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють", - каже він.
Київська МВА повідомила, що одна людина загинула внаслідок ворожої атаки.
"Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у дописі.
КМВА уточнила, що, на щастя, інформація про загиблу людину не підтвердилася.
Раніше РБК-Україна писало, що 3 вересня окупанти вдарили по Києву безпілотниками. Уламки ворожого дрона впали на дорогу.
2 вересня окупанти атакували Київ, після ворожого удару у столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.
Крім того, вчора російські окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві.