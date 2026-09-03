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Росіяни вдарили по 9-поверхівці в Києві: почалася пожежа

19:37 03.09.2026 Чт
2 хв
Ворог прицільно бив по житловій забудові
aimg Олена Бджола
Фото: У Голосіївському районі Києва горить багатоповерхівка (скрин відео)

Увечері загорілася 9-поверхівка у Голосіївському районі Києва. Надзвичайна ситуація сталася из-за російського обстрілу столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram і Київської міської військової адміністрації у Telegram.

У Києві горить 9-поверхівка після "прильоту"

О 18.56 у Києві почалася повітряна тривога через атаку дронів.

За попередньою інформацією КМВА, у Голосіївському районі через обстріл пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

Пізніше Кличко уточнив, що у цьому будинку виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи.

"Екстрені служби прямують на місце", - додав він.

Пізніше Кличко уточнив, що у багатоповерхівці є руйнування на 9 поверсі.

"З будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють", - каже він.

Оновлено о 19.58

Київська МВА повідомила, що одна людина загинула внаслідок ворожої атаки.

"Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у дописі.

Оновлено о 20.47

КМВА уточнила, що, на щастя, інформація про загиблу людину не підтвердилася.

Раніше РБК-Україна писало, що 3 вересня окупанти вдарили по Києву безпілотниками. Уламки ворожого дрона впали на дорогу.

2 вересня окупанти атакували Київ, після ворожого удару у столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.

Крім того, вчора російські окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві.

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КиївПожежаВійна Росії проти України