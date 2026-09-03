Россияне ударили по 9-этажке в Киеве, начался пожар

В Киеве горит 9-этажка из-за "прилета"

В 18.56 в Киеве началась воздушная тревога из-за атаки дронов.

По предварительной информации КМВА, в Голосеевском районе из-за обстрелов поврежден 9-этажный жилой дом.

Позже Кличко уточнил, что в этом доме возник пожар на уровне с четвертого по девятый этажи.

"Экстренные службы направляются на место", - добавил он.

Позже Кличко уточнил, что в многоэтажке есть разрушение на 9 этаже.

"Из дома эвакуировали 15 человек. Экстренные службы работают", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что 3 сентября оккупанты ударили по Киеву беспилотниками. Обломки вражеского дрона упали на дорогу.