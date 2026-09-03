Россияне ударили по 9-этажке в Киеве, начался пожар
Вечером загорелась 9-этажка в Голосеевском районе Киева. Чрезвычайная ситуация произошла из-за российских обстрелов столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и Киевской городской военной администрации в Telegram.
В Киеве горит 9-этажка из-за "прилета"
В 18.56 в Киеве началась воздушная тревога из-за атаки дронов.
По предварительной информации КМВА, в Голосеевском районе из-за обстрелов поврежден 9-этажный жилой дом.
Позже Кличко уточнил, что в этом доме возник пожар на уровне с четвертого по девятый этажи.
"Экстренные службы направляются на место", - добавил он.
Позже Кличко уточнил, что в многоэтажке есть разрушение на 9 этаже.
"Из дома эвакуировали 15 человек. Экстренные службы работают", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что 3 сентября оккупанты ударили по Киеву беспилотниками. Обломки вражеского дрона упали на дорогу.
2 сентября оккупанты атаковали Киев, после вражеского удара в столице вспыхнул пожар. Возгорание в Голосеевском районе ликвидировали спасатели.
Кроме того, вчера российские оккупанты ударили беспилотниками по складу в Киеве.