У Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий будинок через атаку РФ

Внаслідок російської атаки 2 жовтня в Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Дані про постраждалих з'ясовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
На місце події прямують екстрені служби. Масштаби руйнувань і кількість можливих постраждалих поки невідомі.
Оновлено 6:30
За даними Віталія Кличка, удар припав на верхні поверхи багатоповерхівки в Дарницькому районі. У будинку виникло загоряння, на місце прямують екстрені служби.
Цієї ж ночі росіяни знову вдарили по Південному мосту. Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію, пошкодивши вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.
Напередодні ввечері удар по Південному мосту пошкодив опору та дорожнє полотно, а також захисне загородження метрополітену. До цього, вдень 1 жовтня, два дрони влучили поблизу опори мосту саме тоді, коли ним проїжджав поїзд метро.