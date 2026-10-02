У Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий будинок через атаку РФ

На місце події прямують екстрені служби. Масштаби руйнувань і кількість можливих постраждалих поки невідомі.

Оновлено 6:30

За даними Віталія Кличка, удар припав на верхні поверхи багатоповерхівки в Дарницькому районі. У будинку виникло загоряння, на місце прямують екстрені служби.

Цієї ж ночі росіяни знову вдарили по Південному мосту. Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію, пошкодивши вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.