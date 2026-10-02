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У Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий будинок через атаку РФ

06:17 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Внаслідок російської атаки 2 жовтня в Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Дані про постраждалих з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

На місце події прямують екстрені служби. Масштаби руйнувань і кількість можливих постраждалих поки невідомі.

Оновлено 6:30

За даними Віталія Кличка, удар припав на верхні поверхи багатоповерхівки в Дарницькому районі. У будинку виникло загоряння, на місце прямують екстрені служби.

Цієї ж ночі росіяни знову вдарили по Південному мосту. Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію, пошкодивши вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Напередодні ввечері удар по Південному мосту пошкодив опору та дорожнє полотно, а також захисне загородження метрополітену. До цього, вдень 1 жовтня, два дрони влучили поблизу опори мосту саме тоді, коли ним проїжджав поїзд метро.

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