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В Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный дом из-за атаки РФ

06:17 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В результате российской атаки 2 октября в Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный жилой дом. Данные о пострадавших выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

На место происшествия следуют экстренные службы. Масштабы разрушений и количество возможных пострадавших пока неизвестны.

Обновлено 6:30

По данным Виталия Кличко, удар пришелся на верхние этажи многоэтажки в Дарницком районе. В доме возникло возгорание, на место следуют экстренные службы.

Этой же ночью россияне снова ударили по Южному мосту . Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию, повредив окна нежилого здания и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.

Накануне вечером удар по Южному мосту повредил сопротивление и дорожное полотно, а также защитное заграждение метрополитена. До этого, днем 1 октября, два дрона попали вблизи опоры моста именно тогда, когда по нему проезжал поезд метро.

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