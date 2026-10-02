В Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный дом из-за атаки РФ

В результате российской атаки 2 октября в Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный жилой дом. Данные о пострадавших выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
На место происшествия следуют экстренные службы. Масштабы разрушений и количество возможных пострадавших пока неизвестны.
Обновлено 6:30
По данным Виталия Кличко, удар пришелся на верхние этажи многоэтажки в Дарницком районе. В доме возникло возгорание, на место следуют экстренные службы.
Этой же ночью россияне снова ударили по Южному мосту . Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию, повредив окна нежилого здания и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.
Накануне вечером удар по Южному мосту повредил сопротивление и дорожное полотно, а также защитное заграждение метрополитена. До этого, днем 1 октября, два дрона попали вблизи опоры моста именно тогда, когда по нему проезжал поезд метро.