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Росіяни вчора ударили по селу під Ізюмом: ракета впала біля житлових будинків

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Ізюмський район, Субота 06 травня 2023 20:24
Росіяни вчора ударили по селу під Ізюмом: ракета впала біля житлових будинків Фото: росіяни атакували Ізюмський район (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 5 травня, російські військові завдали ракетний удар по селу Чистоводівка Ізюмського району. В результаті атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, ввечері 5 травня окупанти завдали ракетний удар по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета впала біля приватного житлового сектору. В наслідок чого було пошкоджено низку будинків та господарських споруд.

Внаслідок обстрілу утворилась вирва глибиною близько 7 м та діаметром 10 м.

З місця події правоохоронці вилучили уламки ракети. За попередніми даними, це була ракета типу Х-101.

Нагадаємо, вчора росіяни також обстріляли два заводи у Краматорську та Слов’янську.

Пізніше стало відомо, що Краматорський район Донецької області зазнав теж ракетного удару.

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