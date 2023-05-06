ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне вчера ударили по селу под Изюмом: ракета упала возле жилых домов

Новина українською →
Изюмский район, Суббота 06 мая 2023 20:24
Россияне вчера ударили по селу под Изюмом: ракета упала возле жилых домов Фото: россияне атаковали Изюмский район (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 5 мая, российские военные нанесли ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, вечером 5 мая оккупанты нанесли ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. Ракета упала возле частного жилого сектора. В результате чего был поврежден ряд домов и хозяйственных построек.

В результате обстрела образовалась воронка глубиной около 7 м и диаметром 10 м.

С места происшествия правоохранители изъяли обломки ракеты. По предварительным данным, это была ракета типа Х-101.

Напомним, вчера россияне также обстреляли два завода в Краматорске и Славянске.

Позже стало известно, что Краматорский район Донецкой области потерпел тоже ракетный удар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война России против Украины
NEWS
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой