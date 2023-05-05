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Росіяни обстріляли два заводи у Краматорську та Слов’янську, є руйнування, - ОВА

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Донецька область, П'ятниця 05 травня 2023 18:16
Росіяни обстріляли два заводи у Краматорську та Слов’янську, є руйнування, - ОВА Фото: Обстріл Донецької області (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 5 травня, російські війська обстріляли Слов'янськ та Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки постраждали два заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами - ворог б’є по промисловим підприємствам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", у Краматорську - пошкоджено адмінбудівлю "НКМЗ".

"За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України", - додав очільник області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Слов'янську, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що Краматорський район Донецької області зазнав ракетного удару.

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