Росіяни вчора обстріляли Донецьку область: є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Також він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Росія вбиває цивільних! За 10 квітня росіяни поранили 5 жителів Донецької області: у Бахмуті, Торецьку, Костянтинівці, Очеретиному і Максимільянівці", - написав Кириленко.

Раніше ми писали про те, що вчора вночі російська армія вночі обстріляла кладовище у Краматорську.

Також нагадаємо, що окупанти пошкодили 54 школи (90 відсотків шкіл) у Маріуполі, вісім з них зруйновані повністю.

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