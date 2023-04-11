Россияне вчера обстреляли Донецкую область: есть пострадавшие

Войска РФ обстреляли Донецкую область 10 апреля. В результате чего пострадали пятеро жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Также он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Россия убивает гражданских! За 10 апреля россияне ранили 5 жителей Донецкой области: в Бахмуте, Торецке, Константиновке, Очеретино и Максимильяновке", - написал Кириленко.

Раньше мы писали о том, что вчера ночью российская армия ночью обстреляла кладбище в Краматорске.

Также напомним, что оккупанты повредили 54 школы (90 процентов школ) в Мариуполе, восемь из них разрушены полностью.

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