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Російська армія вночі обстріляла кладовище у Краматорську (фото)

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Краматорськ, Понеділок 10 квітня 2023 10:28
Російська армія вночі обстріляла кладовище у Краматорську (фото) Фото: російська армія вночі обстріляла кладовище у Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційна армія цієї ночі обстріляла кладовище у Краматорську Донецької області. Є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку мера міста Олександра Гончаренка.

"Вночі Росія обстріляла кладовище у Краматорську", - написав мер та опублікував фото наслідків удару.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає, наразі встановлюються наслідки руйнувань.

Фото: російська армія вночі обстріляла кладовище у Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни обстрілами поранили чотирьох жителів Донецької області.

Додамо, що окупанти обстріляли місто Дружківка Донецької області за допомогою реактивної системи залпового вогню.

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