ua ru
Нд, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вчора атакували дві лікарні у Херсоні: в ОВА розповіли про руйнування

Новость на русском →
Херсон, Неділя 25 грудня 2022 17:09
Росіяни вчора атакували дві лікарні у Херсоні: в ОВА розповіли про руйнування Фото: росіяни вчора атакували дві лікарні у Херсоні (скріншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти поцілили у два медичні заклади Херсона у суботу, 24 грудня. На щастя, постраждалих серед мирного населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Він зазначив, що загарбники вдарили по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Янушевич поділився відео "прильоту" ворожого снаряду по території лікарні.

Окупати також атакували обласний заклад з надання психіатричної допомоги. Там зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.

Нагадаємо, вчора вранці росіяни завдали масованого удару по Херсону. Внаслідок обстрілу загинули 10 людей, ще 68 постраждали.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що росіяни раніше повністю знищили єдину церкву у селі Киселівка Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Херсон
NEWS
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація