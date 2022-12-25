Россияне вчера атаковали две больницы в Херсоне: в ОВА рассказали о разрушениях

Российские оккупанты попали в два медицинских учреждения Херсона в субботу, 24 декабря. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича .

Он отметил, что захватчики ударили по территории Херсонской областной клинической больницы. Янушевич поделился видео прилета вражеского снаряда по территории больницы.

Окупать также атаковали областное учреждение по оказанию психиатрической помощи. Там разрушены кабинет врача, часть крыши и система отопления.

Напомним, вчера утром россияне нанесли массированный удар по Херсону. В результате обстрела погибли 10 человек, еще 68 пострадали.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников сообщил, что россияне ранее полностью уничтожили единую церковь в селе Киселевка Херсонской области.

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