Росіяни вчергове вдарили по Харківській області, пошкодили лікарню. Є поранений

Російські військові обстріляли Куп'янський район Харківської області. Пошкодили лікарню та поранили фельдшера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу. Є руйнування лікарні, вибиті вікна", - пише Синєгубов. Як відзначив голова ОВА, російські нікчеми й далі тероризують мирне населення та руйнують інфраструктуру України. Фото: росіяни вчергове вдарили по Харківській області, пошкодили лікарню (t.me/synegubov)