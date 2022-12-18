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Россияне в очередной раз ударили по Харьковской области, повредили больницу. Есть раненый

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Воскресенье 18 декабря 2022 14:59
Россияне в очередной раз ударили по Харьковской области, повредили больницу. Есть раненый Фото: россияне в очередной раз ударили по Харьковской области, повредили больницу (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обстреляли Купянский район Харьковской области. Повредили больницу и ранили фельдшера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь. Есть разрушения больницы, выбиты окна", - пишет Синегубов.

Как отметил глава ОВА, российские ничтожества продолжают терроризировать мирное население и разрушают инфраструктуру Украины.

Фото: россияне в очередной раз ударили по Харьковской области, повредили больницу (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области двое мужчин подорвались на мине, которую оставили россияне.

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