Росіяни вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області

З 11:30 до 11:35 було зафіксовано 2 приходи в районі населеного пункту Хрінівка, ймовірно з міномету 120 мм.

При цьому внаслідок атаки немає втрат серед особового складу та техніки. Інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури також не надходила.

Нагадаємо, 13 березня росіяни понад 40 разів били по прикордонню Чернігівської та Сумської області з різних видів озброєння.

10 березня окупанти також обстріляли прикордонні області, внаслідок чого було пошкоджено автомобіль.

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