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Россияне в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области

Иллюстративное фото: россияне в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в среду, 15 марта, в очередной раз обстреляли населенный пункт в пограничной части Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОК "Север".

С 11:30 до 11:35 было зафиксировано 2 прихода в районе населенного пункта Хреновка, вероятно из миномета 120 мм.

При этом в результате атаки нет потерь среди личного состава и техники. Информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры также не поступала.

Напомним, 13 марта россияне более 40 раз били по приграничью Черниговской и Сумской области из разных видов вооружения.

10 марта оккупанты также обстреляли пограничные области, в результате чего был поврежден автомобиль.

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