РФ обстріляла прикордоння Сумської і Чернігівської областей: пошкоджено автомобіль
У п'ятницю, 10 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
- З 08:50 до 09:05 повідомили про 11 приходів, імовірно з міномета 120 мм, по населеному пункту Сеньківка;
- Об 11:10 повідомили про 2 вибухи (схожі на ВОГ), в населеному пункті Гай;
- З 11:55 до 14:40 повідомили про 42 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Леонівка;
- З 13:40 до 14:15 повідомили про 6 приходів, імовірно з САУ, по населеному пункту Ходіне.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару по населеному пункту Гай було пошкоджено один цивільний автомобіль.
Нагадаємо, що російські війська станом на 21:00 четверга, 9 березня 2023, здійснили обстріли трьох територіальних громад Сумської області.
У четвер, 9 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської і Чернігівської областей.
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