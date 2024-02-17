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Росіяни вчергове обстріляли Херсонську область: є постраждалі

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір російську окупанти знову завдали ударів по Херсонській області. В результаті ворожої агресії постраждало троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської ОВА.

"Через російський обстріл Білозерки постраждали троє місцевих жителів", - заявили в адміністрації.

Після російської атаки каретою “швидкої” до лікарні шпиталізували 55-річну жінку та 62-річного чоловіка. У них - вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок.

"Ще одному чоловікові, 22 років, медичну допомогу надали на місці. Він дістав вибухову травму, поранення обличчя та руки", - повідомили в ОВА.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні близько 14:00 російські військові вже атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік. Пізніше стало відомо ще про одного раненого.

Окупанти також обстріляли Харківську область. В результаті обстрілу є поранені, а двоє дітей наразі знаходяться під завалами.

Пізніше стало відомо також про обстріл Сумської області. Там в результаті російської агресії загнув місцевий житель.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонська область