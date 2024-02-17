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Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть пострадавшие

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Под вечер российские оккупанты снова нанесли удары по Херсонской области. В результате вражеской агрессии пострадало три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской ОВА.

"Из-за российского обстрела Белозерки пострадали трое местных жителей", - заявили в администрации.

После российской атаки каретой "скорой" в больницу госпитализировали 55-летнюю женщину и 62-летнего мужчину. У них - взрывные травмы, контузии и осколочные ранения конечностей.

"Еще одному мужчине, 22 лет, медицинскую помощь оказали на месте. Он получил взрывную травму, ранения лица и руки", - сообщили в ОВА.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня около 14.00 российские военные уже атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина. Позже стало известно еще об одном раненом.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Позже стало известно также об обстрелах Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.

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Война России против УкраиныХерсонская область