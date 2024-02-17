В Херсоні від обстрілу постраждав чоловік

Сьогодні близько 14:00 російські військові знову атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.

"До лікарні доставлено чоловіка 1962 р.н. з мінно-вибуховою травмою та множинними пораненнями рук і ніг", - повідомив Мрочко.

За його словами, чоловік отримав травми близько 14.00 внаслідок обстрілу Херсона ворожими військами.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, Херсон в ніч на 16 лютого обстріляли російські загарбники. Через пошкодження тролейбуси не вийшли на маршрути.

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