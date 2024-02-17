Обстріл Херсона: зросла кількість поранених

Російські військові протягом дня обстрілюють території Херсона. Наразі відомо про ще одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської ОВА.

За даними ОВА, 58-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення стегна на території одного з підприємств. Наразі він у стані середньої тяжкості.

"Не припиняються обстріли з дронів і в області. В одному з сіл Дарʼївської громади є влучання в мікроавтобус центру гуманітарної допомоги. А також по обʼєктах водозабезпечення", - повідомили в адміністрації.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні близько 14:00 російські військові вже атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік.

Окупанти також обстріляли Харківську область. В результаті обстрілу є поранені, а двоє дітей наразі знаходяться під завалами.

Пізніше стало відомо також про обстріл Сумської області. Там в результаті російської агресії загнув місцевий житель.

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