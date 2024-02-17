Понад 10 ударів за день. Росіяни обстрілюють Харківську область: є постраждалі

Російські окупанти за день нанесли по Харківській області понад 10 ударів. В результаті обстрілів постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА та заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Окупанти продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області. Лише за день - понад 10 ударів", - повідомили в адміністрації.

За даними ОВА, близько 13:30 внаслідок обстрілу Куп’янська:

був зруйнований двохповерховий будинок на 2 під'їзди,

пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.

"Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці", - повідомили в адміністрації.

Синєгубов повідомив, що з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку. Наразі вона госпіталізована з переломом кінцівки до лікувальної установи.

"Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей", - заявив глава ОВА.

Ситуація у Харківській області

Варто зазначити, що Харків та область постійно обстрілюють ворожі війська. До того ж тривають бої на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, основні загрози та про те, коли Росія може наважитися на великий штурм, - у матеріалі РБК-Україна.

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