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Росіяни вбили двох та поранили десятьох людей на Донбасі, - зведення ОВА

Ілюстративне фото: росіяни вбили двох та поранили десятьох людей на Донбасі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок російської агресії за минулу добу у селі Невське Луганської області загинуло дві та постраждало ще дві людини, також поранень зазнали шість жителів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Луганської та Донецької ОВА.

За повідомленням Луганської ОВА, росіяни вчора обстріляли село Невське у Красноріченській громаді Сватівського району. Повідомляється, що після звільнення там залишилося жити близько 150 людей. Двох із них вчора окупанти вбили. Ще двох поранили.

ОВА також продемонструвало обстріл села на фото.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що за 9 січня загарбники поранили шість мирних жителів Донецької області: чотирьох у Бахмуті та двох у Курахівці.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Костянтинівка та Курахівку - міста, що знаходяться у відносному тилу Донецької області, двоє людей зазнали поранень.

Окрім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у Новоселівському, за яке тривають бої.

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ДонбасДонецька областьЛуганськ