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Россияне убили двоих и ранили десять человек на Донбассе, - сводка ОВА

Иллюстративное фото: россияне убили двоих и ранили десять человек на Донбассе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате российской агрессии за прошедшие сутки в селе Невское Луганской области погибли два и пострадали еще два человека, также ранения получили шесть жителей Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луганской и Донецкой ОВА.

По сообщению Луганской ОВА, россияне вчера обстреляли село Невское в Краснореченской общине Сватовского района. Сообщается, что после освобождения там осталось жить около 150 человек. Двоих из них вчера оккупанты убили. Еще двоих ранили.

ОВА также продемонстрировала обстрел села на фото.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что за 9 января захватчики ранили шесть мирных жителей Донецкой области: четырех в Бахмуте и двоих в Кураховке.

Напомним, вчера россияне обстреляли Константиновка и Кураховку - города, которые находятся в относительном тылу Донецкой области, два человека получили ранения.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Новоселовском, за которое продолжаются бои.

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ДонбассДонецкая областьЛуганск