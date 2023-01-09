Окупанти обстріляли Костянтинівку та Курахове

У понеділок, 9 січня, Костянтинівка та Курахове - міста, що знаходяться у відносному тилу Донецької області, потрапили під обстріл російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу .

"У Костянтинівці повідомляють про обстріл", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. За даними начальника Костянтинівської МВА Олексія Рослова, російські військові обстріляли місто ракетами та влучили у промислову зону. У місті пролунали два вибухи, починаючи з 11 години.

"На місці події працюють ДСНС та поліція. Інформації про загиблих та поранених ще немає", - сказав очільник громади.

Буквально через хвилину стало відомо про обстріл Курахового.