Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (фото)

У середу, 10 травня, армія РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду з тяжкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено три приватні будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Понівечене промислове підприємство, три приватні будинки, декілька господарських споруд, газогін, авто - такі наслідки обстрілів району", - розповів Лукашук.
За його словами, російські окупанти гатили з важкої артилерії і атакували з безпілотників. Протягом дня було зафіксовано чотири обстріли. На щастя, обійшлось без жертв.
"Попереду ще багато викликів і випробувань, але українці ніколи не поступляться свободою та гідністю. Тримаються наші славетні Сили оборони, тримається і Україна. Звитяжна боротьба триває", - підкреслив Лукашук.
Фото: росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (t.me/mykola_lukashuk)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові сьогодні вночі, 10 травня, атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе.
Також 8 травня українські військові знищили три російські БПЛА в Херсонській області і ще три - на сході.
Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2618 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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