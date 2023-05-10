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Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (фото)

Фото: росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У середу, 10 травня, армія РФ обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду з тяжкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено три приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Понівечене промислове підприємство, три приватні будинки, декілька господарських споруд, газогін, авто - такі наслідки обстрілів району", - розповів Лукашук.

За його словами, російські окупанти гатили з важкої артилерії і атакували з безпілотників. Протягом дня було зафіксовано чотири обстріли. На щастя, обійшлось без жертв.

"Попереду ще багато викликів і випробувань, але українці ніколи не поступляться свободою та гідністю. Тримаються наші славетні Сили оборони, тримається і Україна. Звитяжна боротьба триває", - підкреслив Лукашук.

Фото: росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець (t.me/mykola_lukashuk)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові сьогодні вночі, 10 травня, атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе.

Також 8 травня українські військові знищили три російські БПЛА в Херсонській області і ще три - на сході.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2618 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України