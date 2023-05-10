Війська РФ вночі атакували Дніпропетровську область "Шахедами", сили ППО збили 3 дрони

Російські військові сьогодні вночі, 10 травня, атакували Дніпропетровську область за допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Агресор знову направив на область дрони. Близько опівночі підрозділи повітряного командування "Схід" знищили 3 безпілотники. Вони приземлили "Шахеди". Дякую ППО за цілодобове чергування", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що 8 травня українські військові знищили три російські БПЛА в Херсонській області і ще три - на сході.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2618 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.