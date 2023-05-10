Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганец (фото)

"Истерзанное промышленное предприятие, три частных дома, несколько хозяйственных сооружений, газопровод, авто - таковы последствия обстрелов района", - рассказал Лукашук.

По его словам, российские оккупанты били из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников. В течение дня было зафиксировано четыре обстрела. К счастью, обошлось без жертв.

"Впереди еще много вызовов и испытаний, но украинцы никогда не уступят свободу и достоинство. Держатся наши славные Силы обороны, держится и Украина. Победительная борьба продолжается", - подчеркнул Лукашук.

Фото: россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганец (t.me/mykola_lukashuk)