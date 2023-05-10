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Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганец (фото)

Фото: россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганец (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В среду, 10 мая, армия РФ обстреляла Никополь и Марганецкую громаду из тяжелой артиллерии. В результате этого были повреждены три частных дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Истерзанное промышленное предприятие, три частных дома, несколько хозяйственных сооружений, газопровод, авто - таковы последствия обстрелов района", - рассказал Лукашук.

По его словам, российские оккупанты били из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников. В течение дня было зафиксировано четыре обстрела. К счастью, обошлось без жертв.

"Впереди еще много вызовов и испытаний, но украинцы никогда не уступят свободу и достоинство. Держатся наши славные Силы обороны, держится и Украина. Победительная борьба продолжается", - подчеркнул Лукашук.

Фото: россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганец (t.me/mykola_lukashuk)

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные сегодня ночью, 10 мая, атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов-камикадзе.

Также 8 мая украинские военные уничтожили три российских БПЛА в Херсонской области и еще три - на востоке.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения российские военные в Украине потеряли уже более 2618 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна России против Украины