Росіяни ударом по вантажівці вбили двох чоловіків в Ізюмі
У місті Ізюм на Харківщині російський ударний безпілотник поцілив у вантажівку, біля якої місцеві мешканці здійснювали перевантаження дров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Харківської області.
Внаслідок прямого влучання БпЛА в кабіну транспортного засобу загинули двоє чоловіків - 52 та 67 років. Обидва знаходилися поруч із автомобілем у момент атаки. Після удару на місці події спалахнула пожежа.
Правоохоронці оперативно прибули на місце трагедії - провели огляд, зібрали уламки, доказову базу та зафіксували наслідки ворожого удару, який класифікують як воєнний злочин російської армії проти цивільного населення України.
Слідчі вже внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 ККУ - "Порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним убивством".
Харківщина залишається однією з областей, які росія системно атакує ударними дронами, націлюючись як на військові об’єкти, так і на цивільну інфраструктуру та транспорт.
У регіоні вже неодноразово фіксували випадки ураження автомобілів, підприємств і житлових зон ударними БпЛА.
Ізюм, який перебував під російською окупацією у 2022 році, і досі зазнає регулярних атак. У попередні місяці російські війська вже здійснювали пуски дронів по об’єктах логістики та місцях скупчення техніки, що створює постійну загрозу для цивільних.
Атаки на Харків
Російські війська продовжують систематично накривати Харків ударами дронів, ракетами та авіабомбами.
Нагадаємо, що ввечері 4 грудня РФ атакувала Харків дронами. Внаслідок ворожого удару у місті сталася пожежа.
Ми також писали, що 23 листопада місто пережило масовану атаку безпілотників: були повідомлення про загиблих і поранених. Пізніше мер уточнив, що по Харкову завдали щонайменше 12 ударів по п’яти різних локаціях.
Крім того, в ніч проти 19 листопада окупанти також активно застосовували ударні БпЛА. Тоді внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали 16 житлових будинків, а кількість постраждалих - 46 людей.