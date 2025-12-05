Росіяни ударом по вантажівці вбили двох чоловіків в Ізюмі

У місті Ізюм на Харківщині російський ударний безпілотник поцілив у вантажівку, біля якої місцеві мешканці здійснювали перевантаження дров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Харківської області.

Внаслідок прямого влучання БпЛА в кабіну транспортного засобу загинули двоє чоловіків - 52 та 67 років. Обидва знаходилися поруч із автомобілем у момент атаки. Після удару на місці події спалахнула пожежа.

Правоохоронці оперативно прибули на місце трагедії - провели огляд, зібрали уламки, доказову базу та зафіксували наслідки ворожого удару, який класифікують як воєнний злочин російської армії проти цивільного населення України.

Слідчі вже внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 ККУ - "Порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним убивством".

Харківщина залишається однією з областей, які росія системно атакує ударними дронами, націлюючись як на військові об’єкти, так і на цивільну інфраструктуру та транспорт.

У регіоні вже неодноразово фіксували випадки ураження автомобілів, підприємств і житлових зон ударними БпЛА.

Ізюм, який перебував під російською окупацією у 2022 році, і досі зазнає регулярних атак. У попередні місяці російські війська вже здійснювали пуски дронів по об’єктах логістики та місцях скупчення техніки, що створює постійну загрозу для цивільних.