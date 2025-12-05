ua en ru
У Харкові після вечірньої атаки РФ сталася пожежа: у ДСНС показали фото наслідків

П'ятниця 05 грудня 2025 08:00
UA EN RU
У Харкові після вечірньої атаки РФ сталася пожежа: у ДСНС показали фото наслідків Фото: рятувальник на одному з місць подій у Харкові (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни пізно ввечері, 4 грудня, атакували Харків дронами. Внаслідок ворожого удару у місті сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Увечері 4 грудня ворог атакував ударними безпілотниками територію одного з об'єктів у Основ'янському районі міста. Сталося декілька осередків займання на загальній площі 500 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Також надзвичайники поінформували, що на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Окрім того, там додали, що до ліквідації наслідків ударів залучались пожежно-рятувальні підрозділи, а також піротехнічний та медичний розрахунки ДСНС.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, ракетами різних типів і авіабомбами.

Зокрема, місто опинилося під масованою атакою безпілотників ввечері 23 листопада. Тоді було зафіксовано влучання в один з будинків, а також була інформація про жертви і постраждалих. Незабаром мер уточнив, що ворог завдав по Харкову не менше 12 ударів по 5 локаціях.

Також ми писали, що в ніч на 19 листопада ворог теж масово атакував Харків дронами. В результаті обстрілу було пошкоджено 16 житлових будинків, супермаркет, школу та інші об'єкти. Вранці стало відомо, що кількість постраждалих досягла 46 осіб.

