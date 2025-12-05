ua en ru
Россияне ударом по грузовику убили двух мужчин в Изюме

Украина, Пятница 05 декабря 2025 16:09
Россияне ударом по грузовику убили двух мужчин в Изюме Фото: двое мужчин погибли после атаки дрона в Изюме (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергей Козачук

В городе Изюм на Харьковщине российский ударный беспилотник попал в грузовик, возле которого местные жители осуществляли перегрузку дров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Харьковской области.

В результате прямого попадания БпЛА в кабину транспортного средства погибли двое мужчин - 52 и 67 лет. Оба находились рядом с автомобилем в момент атаки. После удара на месте происшествия вспыхнул пожар.

Правоохранители оперативно прибыли на место трагедии - провели осмотр, собрали обломки, доказательную базу и зафиксировали последствия вражеского удара, который классифицируют как военное преступление российской армии против гражданского населения Украины.

Следователи уже внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 УК - "Нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством".

Харьковщина остается одной из областей, которые россия системно атакует ударными дронами, нацеливаясь как на военные объекты, так и на гражданскую инфраструктуру и транспорт.

В регионе уже неоднократно фиксировали случаи поражения автомобилей, предприятий и жилых зон ударными БпЛА.

Изюм, который находился под российской оккупацией в 2022 году, до сих пор подвергается регулярным атакам. В предыдущие месяцы российские войска уже осуществляли пуски дронов по объектам логистики и местам скопления техники, что создает постоянную угрозу для гражданских.

Атаки на Харьков

Российские войска продолжают систематически накрывать Харьков ударами дронов, ракетами и авиабомбами.

Напомним, что вечером 4 декабря РФ атаковала Харьков дронами. В результате вражеского удара в городе произошел пожар.

Мы также писали, что 23 ноября город пережил массированную атаку беспилотников: были сообщения о погибших и раненых. Позже мэр уточнил, что по Харькову нанесли по меньшей мере 12 ударов по пяти разным локациям.

Кроме того, в ночь на 19 ноября оккупанты также активно применяли ударные БпЛА. Тогда в результате обстрелов повреждения получили 16 жилых домов, а количество пострадавших - 46 человек.

