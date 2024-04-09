Росіяни ударили з РСЗВ по Чернігівській області: є жертва

"Щойно російські терористи вчергове обстріляли Семенівку. Використовують артилерію та РСЗВ", - йдеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, росіяни завдали масованого удару по центру Семенівки. В результаті атаки загинула одна жінка та поранено чоловіка. Також було пошкоджено близько 10 цивільних будівель.

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) - один із типів артилерійських систем, призначений для ураження відкритої й укритої живої сили противника, неброньованої техніки та бронетранспортерів.