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У Чернігівській області росіяни використовують безпілотники із запалювальною сумішшю, - ДПСУ

Чернігівська область, Понеділок 11 березня 2024 15:35
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У Чернігівській області росіяни використовують безпілотники із запалювальною сумішшю, - ДПСУ Фото: у Чернігівській області росіяни використовують безпілотники із запалювальною сумішшю (facebook.com/pivnichniy.kordon)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська на прикордонні Чернігівської області почали застосувати безпілотники із запалювальною сумішшю, які спричиняють пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

"Спостерігаємо новий рівень безвідповідальності з боку росіян. Прояви агресії Росії щоденно відображають безглуздість та небезпеку її дій.Окупанти, здавалося б, вичерпали всі можливі способи нашкодити Україні, але зараз вони вирішили випробувати навіть безпілотники з запалювальною сумішшю", - йдеться в повідомленні.

Так, днями в одній з прикордонних громад у Чернігівській області прикордонники зафіксували факт скидання з ворожого безпілотника невідомого предмета, який після удару об землю загорівся.

Як зазначили прикордонники, вони вчасно зреагували й не дали пожежі поширитися та зашкодити природі.

Ситуація в Чернігівській області

Нагадаємо, від початку російського вторгнення майже вся область була захоплена окупантами країни-агресора. Попри це Чернігів, Ніжин, Прилуки та ще кілька міст тримали оборону і не були окуповані, проте зазнавали російських обстрілів.

3 квітня минулого року значна частина області аж до Чернігова була звільнена від окупантів, а до 6 квітня загарбники залишили область.

Раніше глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповідав, що Росія здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівської області.

"Росія сьогодні здатна дуже-дуже швидко, протягом тижня, двох-трьох сформувати контингент, достатній для повторного наступу на територію області. Вони це здатні зробити швидко, але чи вони це зроблять, чи ні - залежить, зокрема, від того на скільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій", - зауважив Чаус.

Він наголосив, що військові РФ, слідкують за діями України, та оборонними процесами військових.

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