У Чернігівській області дрон влучив у маршрутку: є поранені

Російський дрон атакував маршрутку з людьми на прикордонні Чернігівської області 22 березня. Поранено трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

На місці працюють усі необхідні служби. Вони надають допомогу потерпілим, доправляють їх до лікарні, документують воєнний злочин окупантів.

Місцеві мешканці поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

"Чернігівська область. На прикордонні ворожий дрон атакував маршрутку з людьми. За попередньою інформацією, постраждали троє людей", - йдеться у повідомленні МВС.

Обстріли Чернігівської області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні населені пункти на Чернігівщині. Наприклад, 16 листопада минулого року жінка-волонтер потрапила під обстріл у Чернігівській області. Вона отримала осколкове поранення.

А на початку вересня російські загарбники з артилерії обстріляли прикордонне село Чернігівської області. Через ворожий обстріл тоді тяжкі поранення отримала одна людина.

Як раніше писало РБК-Україна, російські війська на прикордонні Чернігівської області почали застосовувати безпілотники із запальною сумішшю, які викликають пожежі.

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